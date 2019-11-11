Haberler » Güncel » Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi - Haber

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdiVahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi.

11.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:46
Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi
Vahdet AYAZ, (DHA)- 'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi. Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Trafik polisi tarafından durdurulan sürücü, polisin alkol testini reddetti. Polis ise ceza yazmaya karar verince, alkollü olduğu belirtilen sürücü aracından Lavta ailesinden Rusya'ya özgü bir telli çalgı türü olan Balalayka adlı enstrümanını çıkarak polise küçük çaplı bir konser verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.
Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
14:05 Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor
14:05 Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı
14:10 Trabzon'da sabun ağacı fidanları toprakla buluşturuldu
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yaktılar, biz diktik
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:11:18