Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım

Kahramanmaraş 'ta 19 yaşındaki S.Y, koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Polisin 392 lira idari para cezası kestiği genç kızın, kendisini çeken gazetecilere "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı." demesi duyanları şaşırttı.

''ÇEKMEYİN, BABAM GÖRECEK''

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı. Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y. "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı." dedi.

Kaynak: DHA