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Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkması belli istisnalar dışında yasaklandı. Kahramanmaraş'ta bu istisnaları taşımayıp yasak olmasına rağmen sokağa çıkan genç kıza para cezası kesildi. Genç kızın ''Canım istedi çıktım.'' söylemi duyanlara pes dedirtti.

07.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:27

Kahramanmaraş 'ta 19 yaşındaki S.Y, koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Polisin 392 lira idari para cezası kestiği genç kızın, kendisini çeken gazetecilere "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı." demesi duyanları şaşırttı.

''ÇEKMEYİN, BABAM GÖRECEK''

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı. Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y. "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı." dedi.

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Kahramanmaraş'ta ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı
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