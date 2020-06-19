Ceza yememek için kaçtı; hem ceza yedi hem de kaza yaptı

Denizli'de, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Ceza yememek için kaçtı; hem ceza yedi hem de kaza yaptı
19.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:33
Denizli'de, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi. Önce refüje ardından yola savrulan araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Olay, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza Tuncer idaresindeki 20 YT 763 plakalı ticari aracıyla seyir halinde iken uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Aşırı süratli ve alkolün etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Tuncer, önce orta refüje çıktı, sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri Tuncer'e ait aracın dur ihtarına uymayarak kaçtığını tespit etti. Yapılan kontrollerde 39 promil alkollü olduğu öğrenilen Tuncer'in aracının kamyonet olarak geçmesi ve alkollü araç kullanmak suçundan ceza yememek için kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Tuncer'e, alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye sokmak gibi suçlardan yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi. Kullanılamaz hale gelen aracın yoldan kaldırılmasının ardından uzun kuyrukların oluştuğu trafik normale döndü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Haberler››3. Sayfa››Ceza yememek için kaçtı; hem ceza yedi hem de kaza yaptı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:52: Yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı - Haberler 00:51: Tesla Model 3 Feci Bir Kazaya Karıştı: Büyük Hasar Var! - Haberler 00:51: Sürdürülebilir Gelecek Teknolojinin Elinde: İlginç Sonuçlar Ortaya Çıktı! - Haberler 00:48: Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı - Haberler 00:48: Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler 23:53: Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı - Haberler 23:44: Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu - Haberler 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı