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Ceza yememek için motosikleti bırakıp kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genç polisi görünce motosikletlerini bırakıp kaçtı.

14.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:14
Ceza yememek için motosikleti bırakıp kaçtı
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genç polisi görünce motosikletlerini bırakıp kaçtı.

Olay akşam saatlerinde Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı 2 genç 67 NH 128 plakalı motosikletle şehir merkezi istikametine seyir ederken Devrek Yo ayrımı mevkisinde polisi görünce durdu. Yunus ekiplerinin geldiğini fark eden gençler ceza yemekten korkup motosikleti yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtı. Mahalle arasında izlerini kaybettiren gençlerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen trafik polisleri motosikleti çekici ile otoparka kaldırdı.

Motosikletlerini bırakıp kaçan gençlerin tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa
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