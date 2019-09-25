Haberler » Güncel » Haber

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

MUĞLA'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın?

25.09.2019 17:58Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
MUĞLA'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.
'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı. 10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.
Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.
D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.
Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.



Menteşe, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:42 Karabük'ten kısa kısa
18:42 Sudan'da insan ticareti yapan çete çökertildi
18:42 Adıyaman'da tütün hırsızlığına 3 gözaltı
18:42 FLAŞ
18:41 Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü
18:40 Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Körfez ülkelerinin güvenliği Irak için büyük bir önem taşıyor"