25.06.2019 14:24
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Cezaevi aracı kaza yaptı

Cezaevi aracı kaza yaptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tutuklu sanıkları mahkemeye götüren cezaevi aracı kaza yaptı.

Denizli 'nin Honaz ilçesinde, tutuklu sanıkları mahkemeye götüren cezaevi aracı kaza yaptı.
Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 'ndaki tutuklu sanıkları Denizli Adliyesi 'ne götüren M.E. yönetimindeki 06 AN 5036 plakalı cezaevi ring aracı, Pınarkent Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle kayarak refüje çıktı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Araçta bulunan sanıklar, başka bir cezaevi aracı ile jandarma eskortu eşliğinde adliyeye nakledildi.
Kaynak: AA
Honaz , Denizli , Güncel

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