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Cezaevi firarileri aynı evde yakalandı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. (35) ve Y.G. (28), saklandıkları evde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

21.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:32 Cezaevi firarileri aynı evde yakalandı

KOCAELİ'nin ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. (35) ve Y.G. (28), saklandıkları evde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, 'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. ve Y.G.'nin İzmit'te olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Soruşturma başlatan ekipler, 2 firarinin Erenler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Araştırmanın tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Y.G. ile hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.Y.'yi yakaladı. 2 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, buradan cezaevine gönderildi.



Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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