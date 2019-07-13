13.07.2019 15:46
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Cezaevi firarisi, 12 yıl sonra yakalandı

Cezaevi firarisi, 12 yıl sonra yakalandı

Balıkesir polisi 12 yıl önce yağma yapmak suçundan kesinleşen 11 yıl hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Balıkesir polisi 12 yıl önce yağma yapmak suçundan kesinleşen 11 yıl hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.K. yakalandı. 10.06.2007 tarihinde Balıkesir'de gerçekleşen "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" olayını gerçekleştiren, bu olaydan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan M. K. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan M.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa

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