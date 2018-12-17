Cezaevi Firarisi 2 Şahıs Operasyonla Yakalandı

Kaynak: İHA

Niğde'de uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinden firar ettiği belirtilen 2 firari operasyonla yakalandı.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay cezası bulunan ancak Niğde Açık Cezaevinden firar eden A.G. ile yaralama, silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından 4 yıl 6 ay cezası olan U.C. Polis ekiplerinin operasyonuyla gizlendikleri evde yakalandı. Evde yapılan aramada 2 gram esrar, 6 tüp metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. A.G. ile U.C. İfadelerinin ardından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE