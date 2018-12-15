Trabzon
'da haklarında 3 yıl 10 gün ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 3 kişi, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli makamlarca yağma suçundan da aranan cezaevi firarisi H.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin hırsızlık suçundan aranan, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. ile aynı suçtan aranan ve 3 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.O'yu da yakaladığı vurgulandı.
Ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği aramalarda gözaltına alınan bu kişilerin, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.
Trabzon
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:08