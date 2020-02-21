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Cezaevi firarisi akaryakıt alamayınca tüfekli saldırıya kalkıştı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, cezaevi firarisi G.Y., plakasız motosikletine almak istediği benzin verilmeyince istasyon görevlilerine tüfek doğrultup, ateş etmek istedi.

21.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:11Cezaevi firarisi akaryakıt alamayınca tüfekli saldırıya kalkıştı
BALIKESİR'in ilçesinde, cezaevi firarisi G.Y., plakasız motosikletine almak istediği benzin verilmeyince istasyon görevlilerine tüfek doğrultup, ateş etmek istedi. Tüfeğin tutukluk yapması üzerine etkisiz hale getirilen G.Y. tutuklanırken, o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gerçekleşti:

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan G.Y. önceki gün yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna gelerek, plakasız motosikletine 10 liralık benzin alacağını söyledi. Motosiklette plaka olmaması nedeniyle istasyon görevlileri, T.C. kimlik numarasını söylemesini istedi. G.Y. ile istasyon görevlileri arasında tartışma çıktı. Bu sırada G.Y. yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkartarak, görevlilere doğrultup tetiği çekti. Ancak silah ateş almadan fişek düştü. İstasyon görevlileri Yiğithan A. ve Gökhan E., G.Y.'nin elinden tüfeği almayı başardı. Bunun üzerine G.Y., bıçak çekti. Kısa süreli arbede sonunda etkisiz hale getirilen G.Y., çağrılan polise teslim edildi. Polisin elinden de kaçmaya çalışan G.Y., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çok sayıda suçtan poliste kaydı olduğu saptanan cezaevi firarisi G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Aydınışık

Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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