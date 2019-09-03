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Cezaevi firarisi Ayvalık polisinden kaçamadı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 36 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası ile 185 bin lira cezası olan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

03.09.2019 23:09 Cezaevi firarisi Ayvalık polisinden kaçamadı
BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 36 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası ile 185 bin lira cezası olan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri Alibey (Cunda) adasında rutin olarak yapılan kontroller esnasında GBT sorgulamasında 36 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahsı yakaladı. Yapılan sorgulama sonucunda şahsın, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahla yağma, güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan G.Ç. (53) olduğu belirlendi. G.Ç. adlı şahsın toplam 36 ayrı suçtan aranma kaydı, kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası ve 185.000 lira para cezası olduğu anlaşıldı. G.Ç. adlı şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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