13 Aralık 2018, 18:36
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Cezaevi Firarisi Bolu'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Bolu

Bolu'da 2 yıl önce İstanbul'da kaldığı cezaevinden firar eden şahıs polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da 2 yıl önce İstanbul'da kaldığı cezaevinden firar eden şahıs polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaldığı cezaevinden 2 yıl önce firar eden ve hırsızlık, dolandırıcılık ağırlıklı 11 ayrı suçtan yakalaması ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat B.'nin (54), Bolu'da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Bolu, Bilecik, Sakarya ve Balıkesir illerinde de ekipler tarafından aranan Murat B.'nin, Karamanlı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve baskın düzenleyerek şahsı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU İstanbul,Bolu
13 Aralık 2018 Perşembe 18:36



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