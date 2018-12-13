Cezaevi Firarisi Bolu'da Yakalandı

Bolu
'da 2 yıl önce İstanbul
'da kaldığı cezaevinden firar eden şahıs polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaldığı cezaevinden 2 yıl önce firar eden ve hırsızlık, dolandırıcılık ağırlıklı 11 ayrı suçtan yakalaması ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat B.'nin (54), Bolu'da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Bolu, Bilecik
, Sakarya
ve Balıkesir
illerinde de ekipler tarafından aranan Murat B.'nin, Karamanlı
Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve baskın düzenleyerek şahsı gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU
İstanbul,Bolu
13 Aralık 2018 Perşembe 18:36