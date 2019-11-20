Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

Hatay'da, cezaevinden firar eden Ahmet Kaya adlı yükümlü eşinikalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, merkez Antakya ilçesinde Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya, bir süre önce Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan boşanmaya karar verdi.

KARNINDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Cezaevinden firar eden Ahmet Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'nın oturduğu eve gitti. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Kaya bıçakla Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından yaraladı. Sibel Kaya kanlar içinde yığılırken, Ahmet Kaya kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sibel Kaya hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sibel Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

YAKALANINCA KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Eşini bıçaklayarak kaçan Ahmet Kaya'nın ise polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu Akevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanda yakalandı. Polislerin geldiğini gören Ahmet Kaya, kaçamayınca bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri Ahmet Kaya'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ahmet Kaya'nın emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADININ KORUMA MÜRACAATI REDDEDİLMİŞ

Sibel Kaya'nin geçen yıl eşi Ahmet Kaya'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat ettiği, ancak mahkemenin "koruma tedbir kararını" reddettiği öğrenildi.