30.06.2019 13:12
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Cezaevi firarisi genç yakalandı

Cezaevi firarisi genç yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı kent merkezinde takibe aldı. Polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden V.E. (17), kaçmaya başlarken şüpheli şahıs kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Gece vakti silahla yağma', İstanbul Anadolu 5. Çocuk Mahkemesince "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" Eskişehir 1. Çocuk Mahkemesi'nce "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi çok sayıda suçtan arandığı belirlendi.

Şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir , Emniyet Müdürlüğü , 3. Sayfa

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