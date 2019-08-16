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Cezaevi firarisi hamile kadın teslim oldu

Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi hamile kadın Keşan Adliyesi'ne gelip teslim oldu.

16.08.2019 18:48 Cezaevi firarisi hamile kadın teslim oldu
Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi hamile kadın Keşan Adliyesi'ne gelip teslim oldu.

Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar eden Ö.S. hamile olduğunu belirterek Keşan Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Hamilelik süresi boyunca infazının bulunduğunu dosyaların ertelenmesini istemesi üzerine Ö.S. için yapılan UYAP sorgusunda Karabük İlamat ve İnfaz bürosunca, "Silahlı Yağma", "Tutuklunun Kaçması" ve Ayvalık 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranmasının bulunduğu tespit edildi ve ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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