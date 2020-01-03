Haberler » Güncel » Cezaevi firarisi hükümlü fotokapan sayesinde yakalandı - Haber

Cezaevi firarisi hükümlü fotokapan sayesinde yakalandı

Zonguldak'ta cezaevinden kaçan hükümlü fotokapan sayesinde yakalandı.

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:24 Cezaevi firarisi hükümlü fotokapan sayesinde yakalandı
'ta cezaevinden kaçan hükümlü fotokapan sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Alay Komutanlığı ekipleri, "yaralama, hayvan hırsızlığı, esrar elde etmek için kenevir ekimi yapmak, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hükümlü Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Y.E'nin annesinin evine giden güzergahtaki orman arazisi ve yollara fotokapan yerleştirildi.
Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından fotokapan sayesinde Y.E'nin Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde ikamet eden annesinin evine geldiği belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:55   Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı - Haber
13:55   İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı - Haber
13:55   Spor mhk başkanı zekeriya alp'ın açıklamaları - Haber
13:55   Marmaray trenlerini boyayan grafiticilerin tcdd'ye faturası 55 bin lira - Haber
13:55   Çorum-şehit piyade sözleşmeli er ayhan çam son yolculuğuna uğurlandı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 13:57:06