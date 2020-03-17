Cezaevi firarisi hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı
BURSA'da, 11 suçtan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan, cezaevi firarisi Abdülkerim A. (35), saklandığı eve düzenlenen jandarma operasyonunda yakalandı.
17.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:54
BURSA'da, 11 suçtan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan, cezaevi firarisi Abdülkerim A. (35), saklandığı eve düzenlenen jandarma operasyonunda yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 'silahlı yağma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma', 'silahla tehdit' dahil 11 suçtan hakkında yakalama emri ile kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan Abdülkerim A.'nın kırsal Sulhiye Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evden kaçan firari hükümlü, mahallede yakalandı. Abdülkerim A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeden cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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