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Cezaevi firarisi hükümlü oto yıkamacıda yakalandı

Hırsızlıktan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, Aksaray'da oto yıkamacıda yakalandı.

30.09.2019 17:28Cezaevi firarisi hükümlü oto yıkamacıda yakalandı
Hırsızlıktan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, Aksaray'da oto yıkamacıda yakalandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi H.K'nin (18) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K, yeniden cezaevine gönderildi.
H.K'nin, hırsızlıktan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Aksaray, Sincan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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