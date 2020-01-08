"Cezaevi firarisi hükümlü oto yıkamacıda yakalandı" başlıklı, 30 Eylül 2019 tarihli haberimizi,...

Hırsızlıktan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ankara Sincan
Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, Aksaray
'da yakalandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri H.K'nin genel bilgi tarama (GBT) kontrolünü yaptı.
Kontrolde hırsızlık suçundan araması bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K, yeniden cezaevine gönderildi.
H.K'nin, hırsızlıktan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.