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Cezaevi firarisi hükümlü, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen cezaevi firarisi hükümlü tutuklandı.

08.08.2019 15:36 Cezaevi firarisi hükümlü, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen cezaevi firarisi hükümlü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hükümlü olduğu cezaevinden kaçtığı öğrenilen Engin Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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