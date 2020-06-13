Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı

Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldıAYDIN'ın Nazilli ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden mahkum Aydın Ergül, perşembe günü bindiği taksinin şoförünü darbedip, aracı gasbetti.

13.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:53
Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden mahkum Aydın Ergül, perşembe günü bindiği taksinin şoförünü darbedip, aracı gasbetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleriyle arasında çıkan kovalamaca sırasında taksiyle 3 işçiye çarpan Ergül, önce yaya sonra çaldığı bir otomobil ile kaçmayı sürdürdü. Ergül bugün, çaldığı başka bir otomobille ekiplerden kaçmaya çalışırken, polis otosuna çarpması sonucu yakalandı.
Hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Buradan perşembe günü firar eden Ergül, Nazilli'de bir taksiciyle 400 TL karşılığı Muğla'ya gitmek için anlaştı. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında taksiyi durduran Ergül, iddiaya göre şoförün boğazına bıçak dayayıp, başına tabancanın kabzasıyla vurarak taksiyi gasbetti. Olayın ardından taksi şoförü, sağlık ve polis ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, taksinin Muğla'nın Menteşe ilçesine gittiğini tespit etti. Yol kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan Ergül, taksiyle kaçmaya başladı. Karabağlar Yaylası mevkiinde Ergül'ün kullandığı taksi 3 tütün işçisine çarptı. İşçiler yaralanırken, bir ağaç ve büyük bir tabela da hasar gördü. Aydın Ergül taksiyi bırakıp, yaya olarak kaçmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Aydın Ergül, aynı bölgeye yakın bir noktada 48 NC 543 plakalı otomobili çalıp, kaçmayı sürdürdü. Takibini sürdüren polis, otomobili terk edilmiş halde buldu.
İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ, SABAH BASILAN EV BOŞ ÇIKTI
Ergün'ü yakalamak için çalışmasını sürdüren polis, sabah saatlerinde gelen Narlı mevkiinde bulunan iki katlı boş bir binaya firarinin eşkaline benzeyen bir kişinin girdiği ihbarını değerlendirdi. İl Emniyeti Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ev boş çıktı.
AKŞAM YAKALANDI
Akşam saatlerinde Ergül'ün Karabağlar Yaylası mevkiinde görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, Ergül'ün bulunduğu yeri tespit etti. Ergül, çaldığı bir başka otomobille kaçmaya çalışırken polis otosuna çarptı. Ergül, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde bıçak bulunan Ergül, sağlık raporu için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili Metiner’den ’Gökçek neden görevden alındı?’ sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Türkiye’nin sınırlarını açtığı Irak’ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Haber
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Sakarya ve Kırklareli’ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Kocaeli’de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Haberler››Güncel››Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:31: Bangladeş'te ibadethanelere yeniden Kovid-19 kısıtlaması getirildi - Haber 23:31: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap - Haber 23:31: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Haber 23:27: Balıkesir'de beton mikseri devrildi: 1 ölü - Haber 23:27: Şanlıurfa'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan yaşlı adam yakalandı - Haber 23:16: Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber 22:08: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz - Haber 21:35: AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı - Haber 20:53: Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler