Cezaevi firarisi iki şüpheli yakalandı
Gaziantep'te ceza evinin kapısından atlayarak firar eden iki şüpheli şahıs, ekiplerin kovalaması sonucu yakalanarak tekrar ceza evine teslim edildi.
19.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:59
Gaziantep 'te ceza evinin kapısından atlayarak firar eden iki şüpheli şahıs, ekiplerin kovalaması sonucu yakalanarak tekrar ceza evine teslim edildi.
Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kapısından atlayarak firar eden iki şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şahıslar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak tekrar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. - GAZİANTEP
Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kapısından atlayarak firar eden iki şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şahıslar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak tekrar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA