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Cezaevi firarisi kadın evindeki gizli bölmede yakalandı

Muş'ta hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarmanın çalışmasıyla evindeki gizli bölmede yakalandı.

15.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:52Cezaevi firarisi kadın evindeki gizli bölmede yakalandı
'ta hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarmanın çalışmasıyla evindeki gizli bölmede yakalandı.
Muş Merkez Komutanlığı ekipleri, Sakarya Hendek Açık Cezaevinden 4 Şubat 2019'da firar eden, 19 ayrı suçtan aranan E.U'nun (28), yakalanması için çalışma başlattı.
Aylarca titiz çalışma yürüten jandarma, E.U'nun merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.U. evine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Muş E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen E.U, adliye çıkışında gazetecilere, "Çocuk yaşta işlediğim suçlar. Cumhurbaşkanı bizi affetsin." dedi.
E.U'nun güvenlik güçlerinden kaçmak ve tanınmamak için saçını boyatıp, farklı kılıklara girerek saklandığı kaydedildi.

Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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