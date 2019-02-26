Cezaevi Firarisi Kamyon Kasasındaki Gizli Bölmede Yakalandı

Malatya
'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cezaevi firarisi, kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamındaoluşturulan özel ekip, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve aranan K.U'yu saklandığı kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.
Operasyonun düzenlendiği adreslerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 210 gram esrar ele geçirildi.
Cezaevi firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Malatya, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA