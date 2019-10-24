Haberler » 3. Sayfa » Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı

Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı

Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla kayın validesinin evinde yakalandı.

24.10.2019 12:29
Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı
KOCAELİ - Kocaeli'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla kayın validesinin evinde yakalandı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağma, yaralama, ruhsatsız silah taşıma gibi farklı suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olan M.Y. isimli şahsın yakalanması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yaklaşık 20 gündür aranan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, M.Y.'nin kayın validesinin evinde saklandığını tespit etti.
Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzmit ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:30 Esnaf çocuğu ölümden böyle çekip aldı
13:20 Milli sporcuya yaralama davası
13:04 Milyonluk kumaş dolandırıcılığı..."Parasını sonra öderim" diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5...
12:51 İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu
12:49 Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladı
12:31 Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
12:29 Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı
24.10.2019 13:49:56