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Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir şahıs, kimlik kontrolünde yakalandı.

22.08.2019 10:12 Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir şahıs, kimlik kontrolünde yakalandı.

İlçenin Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri Y.K isimli şahsa kimlik sorgusu gerçekleştirdi. Bu sırada polisin elinden kaçmaya çalışan şüpheli, Kaledere Mahallesi Orta Çarşı Caddesi'ne kaçmaya çalıştı. Asayiş ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı uzun zamandır aranan cezaevi firarisi Y.K. olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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