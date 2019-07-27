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Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

27.07.2019 19:18 Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan hüküm giyen V.Ç. (43), 25 Ocak 2019'da Kandıra Açık Cezaevi'nden firar etti.
Firari hükümlünün dün bir araçla il sınırlarından geçtiği bilgisine ulaşan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'yi Anadolu Otoyolu Derince mevkisinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen V.Ç, savcılık sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

Derince, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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