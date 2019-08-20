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Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

20.08.2019 16:28 Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Kocaeli ve Kütahya'da işlediği yağma ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden S.Y'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.
Ekipler, takibe aldıkları S.Y'yi İzmit'te bir halk otobüsünde olduğu sırada düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine nakledilmek üzere Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kütahya, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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