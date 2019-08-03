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Cezaevi firarisi kolundan vurularak yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde cezaevi firarisi polisin yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı.

03.08.2019 10:55 Cezaevi firarisi kolundan vurularak yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde cezaevi firarisi polisin yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Cezaevinden 6 ay önce firar eden Abdülkadir Süslü, Mahmutlu Mahallesi'nde saklandığı evde polisin "teslim ol" çağrısına uymayarak elindeki silahla havaya 2 el ateş etti. Süslü, teslim olmayınca kolundan vurularak etkisiz hale getirdi. Kolundan yaralanan Süslü ambulansla Erzin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Abdülkadir Süslü cezaevine teslim edildi. - HATAY

İskenderun, Erzin, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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