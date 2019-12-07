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Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te 8 dosyadan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

07.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:14Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı
'te 8 dosyadan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan denetimlerde, Güzelvadi Mahallesi'nde polis ekiplerini gören bir kişi, ara sokaklara kaçtı. Şüpheli şahsın kaçtığını gören ekipler, şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın yapılan sorgusunda 8 dosyadan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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