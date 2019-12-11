Haberler » 3. Sayfa » Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı - Haberler

Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı

Bitlis'te tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

11.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:33Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı
'te tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından 'da saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Bitlis Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak yatan B.A. firar etti. Yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri B.A.'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Tespit edilen eve operasyon düzenleyen ekipler B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A. cezaevine teslim edildi. - MALATYA

Malatya, Bitlis, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:27 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında gerilim - Haberler
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Haberler
19:22 25. Gezici Film Festivali - Haberler
19:15 "Uluslararası Yunus Emre Günleri" başladı - Haberler
19:14 Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Haberler
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Haberler
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Haberler
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Haberler
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Haberler
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Haberler
11.12.2019 19:36:41