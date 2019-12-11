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Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı

Bitlis'te tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:40Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı
'te tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından 'da saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Bitlis Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak yatan B.A. firar etti. Yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri B.A.'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Tespit edilen eve operasyon düzenleyen ekipler B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A. cezaevine teslim edildi.
(İHA)

Malatya, Bitlis, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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