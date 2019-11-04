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Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Manavgat'ta yakalandı.

04.11.2019 16:08Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Manavgat'ta yakalandı.

Manavgat'ta hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Muğla'da cezasını çekmekte olduğu cezaevinden firar ettiği belirlenen A.K.A., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. A.K.A., Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Asayiş Büro, Manavgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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