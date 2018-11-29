Cezaevi Firarisi Operasyonla Yakalandı

Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde önceden belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, gasp, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Y.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun akabinde Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
29 Kasım 2018 Perşembe 13:39