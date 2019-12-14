Haberler » Güncel » Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı - Haber

Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı

Cezaevi firarisi bir kişi, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.

14.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:14Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı
Cezaevi firarisi bir kişi, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.
Cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişinin, annesinin ikamet ettiği eve geldiğini öğrenen polis ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adrese gitti.
Polisleri gören zanlının ateş açması üzerine annesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.
Özel harekat polislerinin eve operasyon düzenlediği sırada zanlı pencereden kaçtı.
Zanlının annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin cezaevi firarisini arama çalışması devam ediyor.

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40 Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı - Haber
16:40 Zonguldak'tan kısa kısa - Haber
16:37 Kocaeli köy okullarındaki çocuklar için sahaya pelüş oyuncak attılar - Haber
16:36 Osmaniye'de arazide çok sayıda ölü köpek bulundu - Haber
16:36 Şanlıurfa'da yağmur ve sis etkili oluyor - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 16:41:35