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Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı

Cezaevinden firar eden zanlı, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.

14.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:05
Cezaevinden firar eden zanlı, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.
Cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişinin, annesinin ikamet ettiği eve geldiğini öğrenen polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adrese baskın düzenledi.
Zanlının ateş açması üzerine annesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edildi.
Özel harekat timlerin eve operasyon düzenlediği sırada zanlı pencereden kaçtı.
Zanlının annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin zanlıyı arama çalışması devam ediyor.
Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı

Polis, Güncel

Kaynak: AA


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