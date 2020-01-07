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Cezaevi firarisi, polisi elinden bıçakladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimlik kontrolünden kaçan M.D., kendisini kovalamacayla yakalayan polislerden Doğan A.'yı elinden bıçakladı.

07.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:57 Cezaevi firarisi, polisi elinden bıçakladı

AYDIN'ın ilçesinde kimlik kontrolünden kaçan M.D., kendisini kovalamacayla yakalayan polislerden Doğan A.'yı elinden bıçakladı. Gözaltına alınan M.D.'nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Camikebir Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine M.D.'yi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak M.D., kaçtı, polisler de peşine düştü. 10 dakikalık kovalamacının ardından yakalanan M.D. kelepçeleneceği sırada cebinden çıkardığı bıçakla polis memuru Doğan A.'yı elinden bıçakla yaraladı. Çağırılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan A., tedaviye alındı.Gözaltına alınan M.D.'nin yapılan kimlik sorgusundan cezaevi firarisi olduğu belirlendi. M.D.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA

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