22.06.2019 11:28
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Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

GAZİANTEP'te, farklı suçlardan 33 yıl hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.Ö. düzenlenen operasyon ile yakalandı.

GAZİANTEP'te, farklı suçlardan 33 yıl hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.Ö. düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, farklı suçlardan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen D.Ö.'nün Pirsultan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler D.Ö.'yü 2 katlı bir binanın terasından atlayarak kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , Gaziantep , Güncel

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