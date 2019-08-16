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Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Antalya'da iş yerinden yağma suçu nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

16.08.2019 18:17 Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Antalya'da iş yerinden yağma suçu nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 5 yıl hapis cezasını çekmekte olduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden 2019 Şubat ayında firar eden Osman S., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin operasyonu sonucunda saklandığı evde yakalandı. Osman S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezasını çekmek üzere Alanya L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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