Haberler » Güncel » Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı - Haber

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

SAMSUN'da, kasten öldürme ve 4 farklı suçtan açık cezaevinde bulunan ve 9 ay önce firar eden E.D. (52), saklandığı evden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.

21.01.2020 20:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:47Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
SAMSUN'da, kasten öldürme ve 4 farklı suçtan açık cezaevinde bulunan ve 9 ay önce firar eden E.D. (52), saklandığı evden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Açık Cezaevi'nden 24 Nisan 2019 tarihinde firar eden E.D.'nin Çarşamba ilçesi Yaycılar Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.D.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. İfadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen E.D., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.


- Samsun

Jandarma, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:17  Akşener, İYİ Parti Korkuteli üyeleriyle bir araya geldi
23:16  SPOR Kırklarelispor'da büyük sevinç
23:15  Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı
23:14  MARDİN Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler
23:13  Sudan'da açlıktan ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı
21.01.2020 23:21:26