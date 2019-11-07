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Cezaevi firarisi seri bisiklet hırsızı yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde son günlerde meydana gelen 25 bisiklet hırsızlığının şüphelisi, Yunus ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

07.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:52 Cezaevi firarisi seri bisiklet hırsızı yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde son günlerde meydana gelen 25 bisiklet hırsızlığının şüphelisi, Yunus ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kent genelinde artan bisiklet hırsızlıklarının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 hırsızlığı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Hırsızlığın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisini tespit etti. Şüpheli Atilla Y. (25), Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bisiklet çaldığı sırada esnaf tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen yunus ekipleri, hırsızlık şüphelisini kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin 27 suçtan sabıkası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldü. 



Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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