Haberler » Güncel » Haber

Cezaevi firarisi tatil dönüşü yakalandı

KONYA'da, 5 yıl önce tutulduğu açık cezaevinden firar eden Metin Göycıncık, Mersin'de yaptığı tatilden dönerken yakalandı.

18.09.2019 14:53Cezaevi firarisi tatil dönüşü yakalandı
KONYA'da, 5 yıl önce tutulduğu açık cezaevinden firar eden Metin Göycıncık, Mersin'de yaptığı tatilden dönerken yakalandı.
Konya- Ereğli Karayolu'nda dün rutin yol kontrol uygulaması yapan polis, şüphe üzerine 35 AIR 52 plakalı aracı durdurdu. Ancak polis, sürücünün verdiği kimliğin sahte olduğunu fark etti.
Bunun üzerine emniyete götürülen şüphelinin yapılan GBT incelemesinde cezaevi firarisi Metin Göycıncık olduğu ortaya çıktı.
Hakkında 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' gibi 20 ayrı suçtan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan Göycınık'ın 5 yıl önce Gaziantep Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan Göycıncık, ifadesinde firar ettikten sonra İzmir'e yerleştiğini ve tatil için gittiği Mersin'den döndüğünü anlattı. Metin Göycıncık, çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.



Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 AK Parti MYK Toplantısı sona erdi
20:24 Pentagon'da Türkiye brifingi
20:22 Erzurum pasinler zaferi'ne coşkulu kutlama
20:22 Elazığ'da tefecilere operasyon: 6 tutuklama
20:22 İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
20:22 Spor yeni malatyaspor, galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
20:22 Kayseri polisten kaçmak için pencereden atlayan firari yaralı yakalandı