Cezaevi Firarisi Tekirdağ'da Yakalandı

Cezaevi firarisi Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan, iki ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından da "Hileli davranışlarla kişileri aldatarak, başka kişiler zararına olmak üzere kendisine yarar sağlaması nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca suç duyurusu"nda bulunduğu Mehmet Karaman
'ın ilçede olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik takip sonucu zanlı, ilçeye bağlı Karaağaç
Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karaman,Kapaklı,Tekirdağ