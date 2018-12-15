Cezaevi Firarisi Tekirdağ'da Yakalandı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde,cezaevi firarisi olan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi C.R'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine hareket etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen zanlı, Atatürk
Mahallesi Yıldız Caddesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.R, tutuklandı.
Bu arada zanlı hakkında, "Konut ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kapaklı,Tekirdağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:23