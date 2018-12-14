Cezaevi Firarisi Tren Garında Yakalandı

Ankara
'nın Şereflikoçhisar
ilçesindeki cezaevinden firar eden hükümlü Eskişehir
Tren Garı'nda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri, 1 yıl önce Ankara'nın Şereflikoçhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Mehmet Ç.'nin (24), Eskişehir'e geldiğini ve tren garında olduğunu tespit etti. Hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan arama kararı bulunan Mehmet Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki ifadesinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere Şereflikoçhisar'a gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
14 Aralık 2018 Cuma 14:09