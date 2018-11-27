Cezaevi Firarisi Tutuklandı

27 Kasım 2018 Salı 11:14



27 Kasım 2018 Salı 11:14

Samsun'da tutuklu bulunduğu yarı açık cazaevinden firar ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak bu kez kapalı cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, "suçluyu kayırma suçundan" hakkında 5 ay hapis cezası bulunan Y.K.(24), tutuklu bulunduğu Samsun Yarıaçık Cezaevinden firar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri Y.K.'yi İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN