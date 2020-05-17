CEZAEVİ FİRARİSİ TUZLA'DAKİ KORONAVİRÜS DENETİMİNDE YAKALANDI

TUZLA'da polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptğı denetimlerde durdurulan araçtaki üç kişiden birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

17.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:21
TUZLA'da polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptğı denetimlerde durdurulan araçtaki üç kişiden birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. . Toplam 6 arama kaydı bulunan firari G.E. tutuklandı.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleriyle ilgili yürütülen çalışmalarda, 15 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında Vali Muammer Güler Bulvarı üzerinde il giriş çıkış noktasında durdurulan içinde üç kişinin bulunduğu bir araç durduruldu. Bu kişilerin giriş-çıkış izinlerinin bulunmadığı, şoför koltuğundaki Sadettin T'nin ehliyetinin olmadığı belirlenince 4 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.
Araçtaki diğer kişilerin de şüpheli hareketleri üzerine üstlerinde ve araçta detaylı arama yapıldı. Araçta yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek, nakit 56 bin 200 TL, bir uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi. Polis tarafından sorgulanan Saadettin T'nin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, kendisini M.K. olarak tanıtan ancak yapılan araştırmada gerçek kimliği G.E. çıkan şüphelinin ise cezaevi firarisi olduğu, Tutuklu ve hükümlünün kaçması ve 5 ayrı Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti olmak üzere toplam 6 aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
G.E. ile araçta bulunan diğer şüpheli Aziz K. (18) hakkında 20 yaş altı kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 1000 TL idari para cezası işlemi de uygulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aziz K. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan serbest bırakıldı. CEZAEVİ FİRARİSİ TUZLA’DAKİ KORONAVİRÜS DENETİMİNDE YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tuzla, Güncel, Haber

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