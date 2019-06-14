14.06.2019 20:01
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Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

Dalaman'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

Dalaman'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine H.Y., isimli şahsı takibe aldı.

Narko timler, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlıyı Dalaman'da uyuşturucu ticareti yapmak isterken suçüstü yakaladı. Ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Dalaman, Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa

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