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Cezaevi firarisi ve 3 arkadaşı Esenyurt'ta dehşet saçtı

Cezaevi firarisi ve 3 arkadaşı Esenyurt'ta dehşet saçtıİSTANBUL - Esenyurt'ta cezaevi firarisinin de arasında bulunduğu gasptan aranan dört kişilik bir grup, uygulama yapıldığı esnada dehşet saçtı.

12.10.2019 23:34
Cezaevi firarisi ve 3 arkadaşı Esenyurt'ta dehşet saçtı
İSTANBUL - Esenyurt'ta cezaevi firarisinin de arasında bulunduğu gasptan aranan dört kişilik bir grup, uygulama yapıldığı esnada dehşet saçtı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan kişiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Şüphelilerden biri çatışmada yaralandı, diğer üçü ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu dört kişilik gasp çetesi, cadde üzerinde uygulama yapan ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Çete üyeleri kaçtıkları sırada silahlarla polise ateş açmaya başladı. Polis ekiplerinin hemen karşılık verdiği çatışmada, gaspçılardan Tolga Karakuş yaralandı. Diğer 3 kişi ise ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Cadde üzerinde geniş güvenlik alındı
Yaşanan olay sonrası, olay yerine çok sayıda çevik, özel harekat ve özel tim ekipleri sevk edildi. Ekipler cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, caddeyi trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Cezaevi firarisi ve 3 arkadaşı Esenyurt'ta dehşet saçtı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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